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Inflação Taxas de juros rondam estabilidade à espera de dado dos EUA e leilão do Tesouro "Balizador do último leilão similar foi uma oferta contida de US$ 362 mil DV01 risco para o mercado", avalia em relatório o cogestor da Warren Investimentos Luis Felipe Laudisio

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 2, com viés de alta ante o ajuste de segunda, dia 1º, e de baixa em relação ao fechamento, com liquidez reduzida em dia de agenda fraca. No radar estão o indicador Jolts de abertura de vagas nos EUA e o leilão de pós-fixados (NTN-B e LFT), ambos às 11h.

"O balizador do último leilão similar foi uma oferta contida de US$ 362 mil DV01 risco para o mercado. Após a forte abertura dos prêmios das Notas NTN-B no miolo ontem (segunda-feira), o mercado testará se o Tesouro manterá o volume reduzido ou se tentará aproveitar as taxas mais altas para avançar no cronograma do PAF", avalia em relatório o cogestor da Warren Investimentos Luis Felipe Laudisio. PAF é Plano Anual de Financiamento.

Às 9h40, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,185%, de 14,175% no ajuste e 14,205% no fechamento. O DI para janeiro de 2029 marcava 14,035%, de 13,980% no ajuste e 14,060% no fechamento. O DI para janeiro de 2031 estava em 14,030% no ajuste e 13,960% no fechamento de segunda.

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