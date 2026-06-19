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Inflação

Taxas de juros rondam estabilidade sem mercado de Treasuries e com petróleo volátil

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,245%, de 14,246% no ajuste anterior

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Taxas de juros rondam estabilidade sem mercado de Treasuries e com petróleo volátilTaxas de juros rondam estabilidade sem mercado de Treasuries e com petróleo volátil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os juros futuros rondavam a estabilidade na primeira hora dos negócios desta sexta-feira, 19, de agenda sem indicadores e sem mercado de Treasuries por causa de feriado nacional nos EUA, que deve afetar a liquidez. O petróleo opera volátil e o Brent tinha leve alta, a US$ 80 por barril diante das incertezas com o acordo entre EUA e Irã.

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,245%, de 14,246% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 estava em 14,840%, de 14,843%, e o para janeiro de 2031 tinha máxima de 14,770%, de 14,762% no ajuste de ontem.

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