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Inflação Taxas de juros se ajustam em baixa na esteira de petróleo e dólar Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 14,245%, de 14,257% no ajuste anterior

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 22, na esteira do petróleo e do dólar, após quatro sessões seguidas de alta. O mercado financeiro espera pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira, e repercute a notícia de que o Tesouro cancelou o leilão de NTN-B previsto para amanhã.

Para a Warren, o cancelamento "é um recado claro de que o Tesouro observa um mercado bastante negativo, em especial nas NTN-Bs e prefixados". "A principal mensagem da decisão de hoje é o reconhecimento, por parte do Tesouro, de deterioração e comportamento disfuncional no mercado de títulos públicos, especialmente nas NTN-Bs", diz a nota.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 14,245%, de 14,257% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 14,885%, de 14,940%, e o para janeiro de 2031 recuava para 14,830%, de 14,898% no ajuste de sexta-feira.

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