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Inflação Taxas de juros se ajustam em queda a Copom e alívio externo Às 9h06, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,555%, de 13,588% no ajuste anterior

Os juros futuros se ajustam nesta quinta-feira, 17, em baixa ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) e ao alívio externo, após a cautela da quarta-feira com o tom mais duro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após promover uma elevação dos juros básicos. O petróleo e os rendimentos dos Treasuries estão em queda, além do dólar cair ante o real.

O movimento é mais acentuado na ponta longa da curva e limitado nos curtos, diante do tom mais neutro do Copom, com poucas mudanças no comunicado.

Às 9h06, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,555%, de 13,588% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 caía para 13,770%, de 13,903%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,990%, de 14,116% no ajuste de ontem.

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