A- A+

Mercado Financeiro Taxas de juros sobem após Senado adiar votação de destaques de ajuste fiscal Às 9h21 desta quarta (18), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subia para 14,475%, de 14,433% no ajuste anterior

Na esteira do dólar, os juros futuros sobem na manhã desta quarta-feira, 18, após o adiamento da votação no Senado dos destaques do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal. A votação ficou para esta quarta e a previsão é de que o projeto seja votado na Câmara só na próxima terça-feira, dia 24. O movimento vai na contramão da queda dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo.

Às 9h21 desta quarta (18), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subia para 14,475%, de 14,433% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,885%, de 14,828%, e o vencimento para janeiro de 2031 subia para 15,105%, de 15,042% no ajuste de terça-feira, 17.

Veja também