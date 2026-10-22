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Mercado Financeiro Taxas de juros sobem com corrida presidencial acirrada e temor de inflação por petróleo Às 9h19, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 subia a 13,500%, de 13,479% no ajuste anterior

Os juros futuros médios e longos avançam na manhã desta quinta-feira, 22, com os longos refletindo o cenário eleitoral indefinido a três dias das eleições presidenciais. O movimento está em linha com o avanço do dólar. Os juros curtos também sobem, em meio ainda ao avanço do petróleo, que traz preocupações com a inflação.

Pesquisa Indexa/Broadcast mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 45,2% das intenções de voto, ante 44,1% do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma simulação estimulada de segundo turno.

Considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, configura empate técnico.

Na comparação com a rodada anterior, de 15 de outubro, o senador oscilou 1,6 ponto porcentual para cima e o presidente Lula, 2 pontos porcentuais para cima.

Às 9h19, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 subia a 13,500%, de 13,479% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 avançava para 12,690%, de 12,563%, e o para janeiro de 2031 subia para máxima de 12,735%, de 12,602% no ajuste de ontem.

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