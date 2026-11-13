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Mercado Financeiro Taxas de juros têm leve alta após aprovação de ajuste fiscal e varejo acima do esperado Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subia para 14,350%, de 14,282%, e a para janeiro de 2029 avançava para 14,815%, de 14,745% no ajuste anterior

Os juros futuros avançam com moderação na manhã desta sexta-feira, 13, um dia após a aprovação no Senado do texto-base do ajuste fiscal que pode chegar a R$ 56 bilhões no ano que vem. Além disso, as vendas no varejo restrito e ampliado contrariaram a expectativa de queda e tiveram leve alta, ficando acima das medianas estimadas. O dólar também tem sinal positivo, assim como os rendimentos dos Treasuries longos e o petróleo Brent.

Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subia para 14,350%, de 14,282%, e a para janeiro de 2029 avançava para 14,815%, de 14,745% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2031 ia para 15,125%, de 15,088% no ajuste de ontem.

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