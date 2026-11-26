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Mercado Financeiro Taxas de juros têm queda firme após IPCA-15 mais fraco e com Trabuco no radar Liquidez, no entanto, tende a ser afetada pelo feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que mantém os mercados fechados no país

Os juros futuros têm forte recuo em toda curva na manhã desta quinta-feira, 26, após o IPCA-15 ter mostrado alta de 0,22% em novembro, abaixo do piso das estimativas, de alta de 0,27%. Além disso, o mercado segue mais animado com a possibilidade de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, assumir o Ministério da Fazenda.

A liquidez, no entanto, tende a ser afetada pelo feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que mantém os mercados fechados no país. O movimento está alinhado ao recuo do dólar ante o real.

Às 9h24 desta quinta (26), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caía para 14,100%, de 14,293% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,465%, de 14,708%, e o para janeiro de 2031 caía para 14,690%, de 14,947% no ajuste de quarta-feira, 25.

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