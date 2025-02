A- A+

JUROS Taxas de juros têm viés de alta com dólar, mas Treasuries limitam movimento O mercado também monitora a volta do Congresso Nacional, já com os novos presidentes da Câmara e do Senado

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 3, com viés de alta, diante do avanço do dólar ante o real, mas recuo dos rendimentos dos Treasuries longos. Além disso, o Boletim Focus trouxe nova rodada de piora nas expectativas e há receios nos mercados globais com a guerra das tarifas comerciais iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O mercado também monitora a volta do Congresso Nacional, já com os novos presidentes da Câmara e do Senado.

Às 9h16 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,925%, de 14,916% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 15%, de 14,970%, e o para 2029 subia para 14,765%, de 14,712% no ajuste de sexta-feira.

