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Banco Central Taxas de juros têm viés de alta, na esteira de dólar e com comentário de diretor do BC no radar Mercado repercute ainda pesquisa Atlas/Bloomberg mostrando piora nas intenções de voto e rejeição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República

O viés é de alta nos juros futuros na manhã desta terça-feira, 19, em linha com o dólar ante o real e os retornos dos Treasuries, com o conflito entre EUA e Irã no radar, em dia sem indicadores locais. O movimento, no entanto, pode estar sendo limitado pela queda do petróleo.

O investidor olha ainda comentários do diretor do Política Monetária do Banco Central, Nilton David, que reforçou que a desancoragem das expectativas de inflação é algo que preocupa o BC. "Tivemos muitos choques ao mesmo tempo e nível de incerteza foi maior que o usual", afirmou.

O mercado repercute ainda pesquisa Atlas/Bloomberg mostrando piora nas intenções de voto e rejeição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, após vazamento do áudio em que pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso no escândalo do Banco Master.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,180%, de 14,157% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 14,095%, de 14,068%, e o para janeiro de 2031 avançava para 14,210%, de 14,185% no ajuste de segunda, 18.

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