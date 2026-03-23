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Guerra no Oriente Médio Taxas de juros têm viés de baixa, com notícias sobre guerra no Irã no foco Movimento está em linha com o dólar e com a queda de mais de 6% do petróleo

Os juros futuros se mostram voláteis na manhã desta segunda-feira, 23, e apresentam viés de baixa por volta das 9h30, ainda perto da estabilidade, após subirem um pouco antes. O movimento está em linha com o dólar e com a queda de mais de 6% do petróleo. Os juros dos Treasuries também mostram volatilidade em meio aos desdobramentos da guerra no Irã.

O Irã afirmou que não fez contato direto com os EUA, nem por meio de intermediários, nos últimos dias, segundo uma fonte ouvida pela agência de notícias iraniana Fars, segundo a Bloomberg.

Mais cedo, nesta segunda. o presidente dos EUA, Donald Trump, alegou que Washington e Irã tiveram conversas "produtivas" sobre um possível fim do conflito nos últimos dois dias. A Embaixada do Irã em Cabul, no Afeganistão, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou em relação a Teerã após a "firme advertência" do país persa, em publicação no X, logo em seguida

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,390%, de 14,377% no ajuste e 14,420% no fechamento de sexta-feira (20). O DI para janeiro de 2029 ia para 14,085%, de 14,075% no ajuste e 14,110% no fechamento. O vencimento para janeiro de 2031 exibia taxa de 14,100%, de 14,110% no ajuste e 14,145% no fechamento anterior.



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