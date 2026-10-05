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MERCADO CAMBIAL Taxas de juros tombam quase 100 pontos com eleições e queda de mais de 4% do dólar Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,385%, de 13,530% no ajuste anterior.

A reação no mercado de juros na manhã desta segunda-feira, 5, é de forte fechamento da curva, de perto de 100 pontos nos médios e longos, diante da liderança do candidato Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da corrida presidencial em relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A percepção de analistas é de maior possibilidade de ajuste fiscal com alternância de governo.

O movimento acompanha o dólar, que há pouco caía mais de 4% ante o real.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,385%, de 13,530% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 caía para 12,850%, de 13,749%, e o para janeiro de 2031 recuava para máxima de 13,020%, de 13,990% no ajuste anterior.

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