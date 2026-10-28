Taxas futuras de juros avançam antes de decisão do Fed nos EUA
Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,648%, de 13,659% no ajuste anterior
Os juros futuros, que na terça-feira caíram, sobem nesta quarta-feira, 28, perto de 10 pontos-base a partir do miolo da curva, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas. O mercado está atento à formação do novo governo Lula a partir de 2027 e em como ficará o cenário fiscal.
O movimento ocorre em meio ao avanço do petróleo, enquanto o dólar ante o real e os rendimentos dos Treasuries rondam a estabilidade, com viés de baixa para as taxas longas.
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Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,648%, de 13,659% no ajuste anterior.
O DI para janeiro de 2029 subia a 14,840%, de 14,762%, e o para janeiro de 2031 subia para 14,990%, de 14,911% no ajuste de ontem.