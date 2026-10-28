Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

Taxas futuras de juros avançam antes de decisão do Fed nos EUA

Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,648%, de 13,659% no ajuste anterior

Reportar Erro
Taxas futuras de juros avançam antes de decisão do Fed nos EUATaxas futuras de juros avançam antes de decisão do Fed nos EUA - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os juros futuros, que na terça-feira caíram, sobem nesta quarta-feira, 28, perto de 10 pontos-base a partir do miolo da curva, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas. O mercado está atento à formação do novo governo Lula a partir de 2027 e em como ficará o cenário fiscal.

O movimento ocorre em meio ao avanço do petróleo, enquanto o dólar ante o real e os rendimentos dos Treasuries rondam a estabilidade, com viés de baixa para as taxas longas.

Leia também

• Ibovespa despenca 17% após reeleição de Lula e aciona circuit breaker pela 1ª vez da pandemia

• Mediana das projeções para o IPCA de 2026 cai de 5,22% para 5,19% no Focus do BC

• IPC-S desacelera em 2 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de outubro

Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,648%, de 13,659% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 subia a 14,840%, de 14,762%, e o para janeiro de 2031 subia para 14,990%, de 14,911% no ajuste de ontem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter