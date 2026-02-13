A- A+

juros Taxas futuras de juros ficam estáveis após varejo e em meio a dólar forte Vendas do comércio varejista caíram 0,4% em dezembro ante novembro

Os juros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira (13) em meio ao dólar em alta e após os números das vendas no varejo em dezembro. O viés é de alta de 1 ou 2 pontos em relação ao ajuste de quinta (12).

As vendas do comércio varejista caíram 0,4% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, abaixo da mediana do Projeções Broadcast (-0,1%). Em 2025, houve alta de 1,6%, ante avanço de 1,5% até novembro, em linha com a mediana das estimativas. Nos rendimentos dos Treasuries, o juro do T-Bond de 30 anos também operava estável pouco depois das 9h.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,320%, de 13,309%, e a para janeiro de 2029 marcava 12,705%, de 12,690% no ajuste de quinta. O contrato para janeiro de 2031 estava em 13,135%, de 13,127% no ajuste anterior.





