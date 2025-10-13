A- A+

Mercado Taxas futuras de juros operam em queda leve nos vencimentos longos As taxas seguiram alinhadas à tendência do dólar, mas contidas pela ausência do mercado dos Treasuries (pelo feriado do Dia de Colombo nos EUA) e pelo sentimento de cautela que ainda predomina entre os investidores

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operaram em leve baixa nos vencimentos longos no período da manhã desta segunda-feira (13). As taxas seguiram alinhadas à tendência do dólar, mas contidas pela ausência do mercado dos Treasuries (pelo feriado do Dia de Colombo nos EUA) e pelo sentimento de cautela que ainda predomina entre os investidores.

Na avaliação do CEOP da MA7, André Matos, apesar de fatores positivos, como os acenos menos contundentes de Donald Trump à China, o mercado de juros ainda exibe um ânimo mais contido devido à forte volatilidade dos últimos dias. "Incertezas internas e externas persistem, embora o cenário seja favorável ao real, com diversas casas estimando a moeda abaixo dos R$ 5", afirma.

Matos também ressalta a manutenção das estimativas de desaceleração de inflação e juros contidas no relatório Focus", que segundo ele não foram maiores justamente devido ao ambiente de incertezas que predomina no exterior e no quadro fiscal doméstico.

Às 11h34, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,00%, ante 13,99% do ajuste de sexta-feira.

O DI para janeiro de 2029 projetava 13,36%, contra 13,41%. E a taxa de janeiro de 2030 estava em 13,51%, ante 13,56%.



