A- A+

Inflação Taxas futuras de juros se ajustam em alta com dólar e exterior Às 9h13 desta quarta (23), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,540%, de 13,530% no ajuste anterior

Após terem caído na véspera, os juros futuros se ajustam em leve alta na manhã desta quarta-feira, 23, em sintonia com o dólar e com a cautela no exterior, que impulsiona petróleo e coloca os rendimentos dos Treasuries em alta, com chance de mais altas de juros no país. A liquidez tende a seguir reduzida em dia de agenda esvaziada.

Às 9h13 desta quarta (23), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,540%, de 13,530% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,740%, de 13,670%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,930%, de 13,864% no ajuste de terça-feira, 22.

Veja também