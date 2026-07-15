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Inflação Taxas futuras de juros têm leve alta com fiscal e exterior Às 9h27, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,900%, estável ante ajuste anterior

Os juros futuros operam em leve alta nos médios e longos na manhã desta quarta-feira, 15, em meio à alta moderada do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. Internamente, há a preocupação com o cenário fiscal, após a aprovação, no Senado, da PEC dos agentes da saúde, considerada uma "pauta-bomba" pela equipe econômica, com impacto estimado em US$ 28 bilhões.

Há ainda expectativa com o tarifaço, uma vez que termina nesta quarta-feira (15) o prazo para os EUA decidirem sobre as taxas comerciais de 25% ao Brasil, mas já é esperado que novas taxas entrem em vigor. Além disso, pesquisa Genial/Quaest mostra o presidente Lula liderando com folga tanto para primeiro como segundo turno. Em segundo plano parece ficar a pesquisa de serviços abaixo do esperado, uma vez que as taxas mais curtas operam estáveis.

Às 9h27, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,900%, estável ante ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 14,080%, de 14,041%, e o para janeiro de 2031 avançava para 14,280%, de 14,235% no ajuste de terça, 14.

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