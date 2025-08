A- A+

juros Taxas longas de juros recuam com curva dos Treasuries e dólar As demais taxas rondam a estabilidade

Os juros futuros longos perdem força logo após a abertura desta segunda-feira, 4, e renovam mínimas, conforme os rendimentos dos Treasuries e dólar também se enfraquecem.

O mercado aguarda o relatório do Caged de junho, além de uma conversa telefônica entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, para tratar das tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. As demais taxas rondam a estabilidade

Às 9h38, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,180%, de 14,194% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha mínima de 13,375%, de 13,428%, e o para janeiro de 2031 tinha mínima de 13,590%, de 13,659% no ajuste de sexta-feira, dia 1º.



Veja também