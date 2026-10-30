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Mercado Financeiro

Taxas longas de juros sobem com dólar e curta fica estável após dado de emprego

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,642%, de 13,640% no ajuste anterior

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Taxas longas de juros sobem com dólar e curta fica estável após dado de empregoTaxas longas de juros sobem com dólar e curta fica estável após dado de emprego - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os juros futuros intermediários e longos operam em alta moderada, em sintonia com o dólar, com o mercado financeiro mantendo uma postura cautelosa, à espera de informações sobre a formação do novo governo Lula a partir de 2027 e de medidas fiscais que pretende adotar. O petróleo também avança. Os juros curtos operam estáveis após a taxa de desemprego da Pnad Contínua cair para 5,2% no trimestre até setembro, em linha e no piso das estimativas do Projeções Broadcast.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,642%, de 13,640% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 subia a 14,860%, de 14,805%, e o para janeiro de 2031 avançava para 15,210%, de 15,155% ontem no ajuste.

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