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AVIAÇÃO Táxi aéreo elétrico cruza Nova York em 10 minutos e aquece disputa global por um mercado incerto Joby Aviation conecta JFK a Manhattan em menos de 10 minutos no primeiro voo elétrico da história de Nova York, em mais uma etapa da corrida para saber quem vai dominar os céus das metrópoles no futuro

Uma aeronave elétrica decolou do Aeroporto Internacional John F. Kennedy e pousou em Manhattan em menos de dez minutos, um percurso que, no trânsito de Nova York, pode consumir até duas horas. O voo foi realizado pela Joby Aviation e marcou a primeira demonstração pública de um táxi aéreo elétrico (eVTOL) na história da cidade, dando início a uma campanha de testes pela rede de heliportos nova-iorquina.

A aeronave partiu de JFK e pousou no Downtown Skyport e em dois outros heliportos no Chelsea e Midtown, como uma prévia das rotas comerciais que a empresa planeja operar assim que obtiver a certificação da Agência Federal de Aviação dos EUA (FAA). O voo integra o "Electric Skies Tour 2026", uma turnê nacional que celebra os 250 anos dos Estados Unidos e que teve sua etapa inaugural sobre a Baía de San Francisco, com um voo sobre a Ponte Golden Gate.

O voo celebra também a seleção de Nova York para o programa federal eVTOL Integration Pilot Program (eIPP), criado por ordem executiva para acelerar a implantação comercial dessa nova geração de transporte aéreo nos Estados Unidos. A Joby figura como parceira em cinco projetos do programa, que abrange 12 estados americanos. A expectativa em torno do transporte futurista fez com que as ações da empresa subissem 6% no pregão do dia do voo.

— Nova York sempre foi uma cidade que define o futuro exigindo algo melhor. Esta semana, voando entre JFK e Manhattan, mostramos o que a iniciativa eIPP apoiada pela Casa Branca torna possível e oferecemos a Nova York uma prévia do que está por vir — disse JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby.

O veículo e a tecnologia

O eVTOL da Joby foi projetado para acomodar quatro passageiros e um piloto, com zero emissões e produz um ruído significativamente menor do que helicópteros convencionais. A aeronave conta com redundâncias em múltiplos sistemas para aumentar a segurança e a confiabilidade.

O Globo acompanhou de perto a tecnologia em fevereiro deste ano, quando a Joby e a Uber realizaram em Dubai o primeiro voo de teste público da aeronave. Na ocasião, Anthony El-Khoury, executivo da Joby Aviation nos Emirados Árabes, explicou o estágio do processo de certificação.

— Trabalhamos lado a lado com a FAA há anos para certificar a aeronave para operação comercial. A FAA segue regras extremamente rigorosas de segurança, e o processo é oneroso e longo. Enviamos muitos dados e agora estamos aguardando a devolução e revisão por parte deles. A realidade é que a maior parte dos testes já foi feita, agora é muito mais sobre validar esses resultados para garantir a segurança absoluta.

A Joby está na fase final do processo de certificação da FAA. A empresa concluiu recentemente o primeiro voo de sua aeronave "conformante" para o estágio de Inspeção de Tipo de Aeronave (TIA), o que abre caminho para que pilotos da FAA realizem testes oficiais, etapa que deve definir a data de lançamento comercial, previsto para 2026. A empresa já acumula mais de 50 mil milhas voadas por toda a sua frota em testes.

Em 2025, a Joby adquiriu a Blade Air Mobility, que transportou 90 mil passageiros em Nova York no mesmo ano, incorporando sua base de infraestrutura em Manhattan e nos principais aeroportos da região. A estratégia comercial passa por parcerias com a Delta Air Lines e a Uber para criar uma experiência de mobilidade integrada: um carro busca o passageiro, leva até o vertiporto, ele voa sobre o trânsito e outro carro o aguarda no destino.

Ao Globo, Sachin Kansal, chefe de produtos da Uber, revelou que o serviço será chamado de Uber Air, e que deverá ter um preço equivalente ao Uber Black, mas a tarifa final segue desconhecida. A Uber defende que o valor estará abaixo da média conhecida para voos de helicóptero, mas a dificuldade para cumprir a promessa ainda é grande, já que a operação envolve altos custos com certificação, baterias de alta densidade e infraestrutura de solo.

O mercado e a competição global

A corrida pelos táxis aéreos envolve atores globais e, no Brasil, uma concorrente com vantagem de berço. A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, acumula uma carteira de encomendas superior a 2.900 veículos e transita com familiaridade junto à Anac e ao Decea. Ainda em Dubai, El-Khoury sinalizou interesse explícito no mercado brasileiro, com foco em São Paulo, que tem a maior frota de helicópteros urbanos do mundo.

O grande desafio do setor, no entanto, permanece o mesmo em qualquer latitude: fazer o modelo de negócio funcionar em escala. A chave, segundo afirmou Sarfraz Maredia, chefe global de mobilidade autônoma da Uber, é a utilização constante: ou seja, uma aeronave parada no solo, carregando baterias ou esperando passageiros, é um modelo de negócio que não se sustenta.

Por ora, o preço deve se aproximar ao de serviços de helicóptero executivo — o que, no curto prazo, mantém o eVTOL como uma solução para quem pode pagar para não ficar parado no trânsito. A pergunta que Nova York, Dubai e São Paulo ainda precisam responder é se, com escala e tempo, essa modalidade de transporte estará ao alcance de todos.

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