Taxistas do Recife são reconvocados para verificação obrigatória dos taxímetros 

A- A+

Taxímetros de todo o Recife serão verificados pelo Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE). A ordem de comparecimento na sede do do Ipem-PE (Av. Professor Luiz Freire, 900, Cidade Universitária) ou ao Sindicato dos Taxistas do Recife (R. Júlio Verne, 60, Imbiribeira) no horário das 8h às 13 h é definida de acordo com a dezena final da placa do veículo. As verificações acontecem até o mês de julho.

A reconvocação dos taxistas acontece em razão do retorno dos Sistema de Gestão Integrada e Portal de Serviços do Inmetro após suspensão do agendamento e emissão de GRU ocorridas por força das ocorrências climáticas que afetaram o Centro de Informática do Inmetro, na Superintendência do Rio Grande do Sul, que levou à necessidade de desligamento da central de dados.

O Ipem-PE informa que os proprietários dos veículos que já realizaram o agendamento, conforme o edital anterior, não conseguirão realizar novo agendamento. Assim, deverão comparecer aos locais de verificação no dia e final de placa informados no edital em vigor, com a GRU devidamente paga.



A medida visa a garantir a precisão das tarifas cobradas aos usuários, após o recente reajuste tarifário de 24% aprovado pelo Decreto 37.610 da Prefeitura Municipal do Recife.

Os seguintes documentos devem ser apresentados no momento da verificação: GRU quitada; Certificado oficial de última aferição, juntamente com veículo; Cópia do CRLV (cadastro do veículo feito pelo Detran); Termo de permissão da prefeitura (atualizado); Certificado de inspeção com cópia (para os veículos que utilizam GNV) e; Cópia de comprovante de residência.

Os veículos de empresa deverão apresentar os documentos exigidos e o cartão do CNPJ. Para o veículo táxi especial, deverá, além da documentação anterior, ser apresentada ainda a permissão especial da prefeitura local. Para o caso do proprietário que se encontra com o veículo em oficina de reparo mecânico, deverá comparecer ao endereço indicado e na data correspondente à placa para solicitar vistoria.



Detalhes sobre a verificação e as datas definitivas estão disponíveis no edital divulgado pelo Ipem-Pe.



Veja também

Negócios Magda Chambriard diz que Petrobras tem que ser rentável e atender a interesse dos acionistas