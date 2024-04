A- A+

fortuna Taylor Swfit estreia no ranking dos bilionários da Forbes, com fortuna de US$ 1,1 bilhão Graças ao Eras Tour, estrela pop de 34 anos é a primeira cantora a alcançar status apenas com suas músicas e performances. Magic Johnson é outro estreante na lista

A lista anual de bilionários da Forbes, divulgada nesta terça-feira (2), tem 256 estreantes - um número que supera a marca de 2023, quando foram 150 novatos.

E o mais famoso deles é Taylor Swift. Graças ao sucesso da turnê Eras Tour, a primeira a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita, a estrela pop de 34 anos alcançou a marca de US$ 1,1 bilhão em fortuna. Swfit é a primeira cantora a alcançar a marca graças a suas músicas e performances.

O valor da sua fortuna foi estimado com base no seu catálogo musical e no seu portfólio imobiliário - riqueza adquirida com os ganhos auferidos com suas músicas e shows.

Outro estreante famoso é Magic Johnson. Lenda da NBA, Magic Johnson turbinou sua fortuna fora das quadras, graças a investimentos em equipes esportivas profissionais, cinemas, franquias da Starbucks, imóveis e cuidados de saúde. O empresário tem hoje patrimônio de US$ 1,2 bilhão, segundo a Forbes.

O designer de moda francês Christian Louboutin, o homem por trás dos icônicos sapatos de salto alto com sola vermelha, junta-se às fileiras com uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão.

Veja também

fortuna Saverin, Safra, Lemann: saiba quem são os mais ricos do Brasil, segundo ranking da Forbes