CONCURSO TCU abrirá concurso com 60 vagas para níveis médio e superior; veja detalhes Autorização para seleção foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda

Um novo concurso para o preenchimento de 60 vagas no Tribunal de Contas da União foi autorizado. A informação consta na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, no qual está descrito os cargos de auditor federal de controle externo (20 vagas) e técnico federal de controle externo (40), ambos para trabalhar em Brasília, no Distrito Federal.

O concurso ainda terá a formação de um cadastro reserva para as duas funções. As normas de realização do concurso serão divulgadas no edital de abertura de inscrições, ainda sem prazo para ser publicado. O cargo de técnico federal de controle externo requer nível médio de escolaridade, enquanto o de auditor federal de controle externo exige nível superior em curso a depender da especialidade desejada.





CNU tem confirmados cronograma e vagas

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou na última semana o cronograma da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), com duas fases de provas, a serem realizadas em outubro e dezembro de 2025. O edital sai em julho, e os resultados devem ser divulgados em janeiro do ano que vem.

A seleção deste ano vai oferecer 3.352 vagas em 35 órgãos federais. Os postos serão distribuídos em nove blocos temáticos. Do total de vagas, 2.180 são para contratação imediata, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário. Outras 1.172 vagas são para o cadastro de reserva. O governo, no entanto, diz que espera que a contratação aconteça no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Segundo o cronograma anunciado pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, a prova será feita em duas fases, em outubro e dezembro. O edital será publicado em julho, mesmo mês em que começam as inscrições para o concurso. A prova objetiva está prevista para o dia 5 de outubro e a discursiva, no dia 7 de dezembro.

Os resultados da segunda edição do CNU serão divulgados em fevereiro de 2026. Há vagas para os ministérios de Gestão, Cidades, Desenvolvimento Agrário, Turismo, Integração, Fazenda e Pesca. Também serão oferecidas vagas nas agências reguladores, nas Forças Armadas, na Fundacentro, nos institutos federais e fundações.

Nesta edição, a primeira fase do concurso, a parte objetiva, será feita pelos inscritos em outubro deste ano. Os participantes que se classificarem para a segunda fase realizarão a prova discursiva em dezembro. Confira abaixo:

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: dia 5 de outubro de 2025

Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: dia 7 de dezembro de 2025

Divulgação de resultados: fevereiro de 2026

O MGI anunciou ontem que a segunda edição do CNU deste ano vai oferecer 3.352 vagas em 35 órgãos federais. As vagas serão distribuídas em 35 órgãos e nove blocos temáticos. Do total de 3.352 vagas, 2.180 são vagas com provimento imediato (1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário).





Principais vagas imediatas do CNU 2025 — Foto: Ministério da Gestão e Inovação

Outras 1.172 vagas entrarão para o cadastro de reserva, uma lista de espera para vagas que podem surgir após o período das vagas imediatas. O governo, no entanto, diz que há expectativa de provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

A pasta lança nesta segunda-feira o termo de referência desta edição do CNU, com detalhes do certame. O documento é uma espécie de chamamento público para as bancas organizadoras interessadas no concurso. O processo de escolha da instituição pelo MGI já está em curso e deve ser finalizado em abril.

Vagas imediatas:

Ministério da Gestão - 500 vagas de nível superior

Ministério das Cidades - 15 vagas de nível superior

Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - 64 vagas de nível superior

Ministério do Turismo - 8 vagas de nível superior

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - 10 vagas de nível superior

Ministério da Fazenda - 30 vagas de nível superior

Ministério da Pesca e Aquicultura - 33 vagas de nível superior

ANP - 66 vagas (50 de nível superior e 16 de intermediário)

Anac - 70 vagas de nível intermediário

Anatel - 50 vagas de nível intermediário

ANM - 80 vagas de nível intermediário

ANS - 20 vagas de nível intermediário

ANTAQ - 30 vagas de nível intermediário

ANTT - 50 vagas de nível intermediário

Anvisa - 14 vagas de nível intermediário

Comando da Aeronáutica - 90 vagas de nível superior

Comando do Exército - 131 vagas de nível superior

Comando da Marinha - 140 vagas de nível superior

Hospital das Forças Armadas - 130 vagas (100 de nível superior e 30 de intermediário)

Fundacentro - 65 vagas de nível superior

ITI - 50 vagas de nível superior

Imprensa Nacional - 14 vagas de nível superior

Enap - 21 vagas de nível superior

Iphan - 60 vagas de nível superior

Fundação Biblioteca Nacional - 14 vagas de nível superior

Fundação Cultural Palmares - 10 vagas de nível superior

Fundação Joaquim Nabuco - 20 vagas de nível superior

Funarte - 28 vagas de nível superior

Ibram - 28 vagas de nível superior

Ancine - 20 vagas de nível superior (10 de nível superior e 10 de intermediário)

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) - 94 vagas (61 de nível superior e 33 de intermediário)

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) - 75 vagas (52 de nível superior e 23 de intermediário)

Instituto Nacional do Câncer (Inca) - 84 vagas (30 de nível superior e 54 de intermediário)

Instituto Evandro Chagas (IEC) - 38 vagas (28 de nível superior e 10 de intermediário)

Centro Nacional de Primatas - 28 vagas (10 de nível superior e 18 de superior)

Vagas de cadastro de reserva

MGI (assistente social, médico e psicólogo) - 172 vagas de nível superior

Analista Técnico Administrativo (MGI) - 1 mil vagas de nível superior

