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Tribunal de Contas da União

TCU analisa na quarta-feira (24) denúncia sobre programa RenovaBio

Processo está classificado como sigiloso

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Tribunal de Contas da União (TCU)Tribunal de Contas da União (TCU) - Foto: Senado Federal/Divulgação

Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) votarão, na quarta-feira, 24, um processo de denúncia sobre eventuais irregularidades no desenho e na execução da chamada Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). O foco do pedido é o mercado de créditos de descarbonização (CBIOs), um dos eixos do programa.

A sessão está marcada para começar às 10 horas.

O processo está classificado como sigiloso.

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A Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) está responsável pela apuração. O ministro Jorge Oliveira é o relator.

Também será votado, na mesma sessão, o processo referente ao primeiro leilão de transmissão de energia elétrica deste ano.

A discussão havia sido retirada de pauta na sessão pública anterior. O relator desse tema é o ministro Augusto Nardes.

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