TCU aprova abertura de auditoria, em caráter de urgência, sobre a gestão da Previ

O Tribunal de Conta da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, 5, a abertura de uma auditoria, em caráter de urgência, sobre a gestão da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). O ministro Walton Alencar Rodrigues, ao fazer o pedido, relatou "gravíssimas preocupações".

Ele citou que, especificamente entre os meses de janeiro e novembro de 2024, o "Plano 1" da Previ "acumulou prejuízo" de aproximadamente R$ 14 bilhões. Sobre os investimentos do plano Previ, o ministro mencionou que houve rendimento de apenas 1,58% em 2024.

"O fato é seríssimo, elevando os riscos dos segurados do Banco do Brasil. Comparativamente aos anos anteriores, foi pífio o desempenho atual dos planos da Previ. No ano passado, o desempenho foi substancialmente menor, para quase todas as classes de investimento, renda fixa, renda variável, ativos, imobiliários e investimentos estruturados", disse o ministro.

Alencar Rodrigues também falou em "situação de inequívoco risco" para todos os beneficiados pelo plano e indicou que "sérios problemas de gestão parecem estar a afligir a entidade".

Foi encaminhado despacho à Secretaria Geral de Controle Externo para o levantamento de informações. "Há a perspectiva de danos graves para o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, cujo controle pertence à União, que, em caráter extraordinário, poderá ser obrigada a contribuir paritariamente com os assegurados", mencionou.





