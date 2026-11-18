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Transnordestina TCU autoriza avanço das obras da Transnordestina entre Salgueiro e Suape Decisão permite a execução do trecho pernambucano, que tem potencial para gerar empregos e ampliar a integração logística do Nordeste

A construção do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina, que liga Salgueiro, no Sertão do estado, ao Complexo Industrial Portuário de Suape, poderá avançar após autorização concedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (18). A decisão permite a realização das obras físicas do ramal e foi recebida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) como um passo importante para a integração logística e o desenvolvimento econômico regional.

O pedido de reexame foi relatado pelo ministro Benjamin Zymler. Durante a sessão plenária, a maioria dos integrantes do Tribunal acompanhou o entendimento do relator, que considerou fatores como os investimentos já realizados, os custos de desmobilização e a necessidade de evitar que a infraestrutura permaneça inacabada. Os ministros também ressaltaram a importância de conciliar a fiscalização dos recursos públicos com soluções que permitam a continuidade de empreendimentos estratégicos.

Para o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a decisão abre caminho para ampliar a conexão entre o interior pernambucano e os principais corredores de exportação do Nordeste.

“Estamos falando de uma infraestrutura estratégica, que pode ampliar a competitividade da produção regional, reduzir custos de transporte e conectar o interior ao Porto de Suape”, afirmou.

A Sudene defende a execução da ferrovia conforme o projeto original, que prevê a integração do interior nordestino aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Como contribuição ao debate sobre a viabilidade econômica do empreendimento, a autarquia apresentou ao TCU um estudo baseado no Valor Social Presente Líquido (VSPL).

O levantamento aponta um VSPL de R$ 4,76 bilhões e uma Taxa de Retorno Econômico (TRE) de 15,53%. Os resultados indicam que os ganhos sociais e econômicos projetados para a implantação do trecho são superiores aos custos considerados na avaliação.

Impactos econômicos e geração de empregos

As estimativas da Sudene apontam que a construção do ramal poderá gerar aproximadamente 13 mil empregos. Já durante o funcionamento da ferrovia, a previsão é de cerca de 9,6 mil postos de trabalho, incluindo atividades ferroviárias, terminais de carga e setores econômicos associados.

O estudo também projeta um impacto de R$ 8,23 bilhões no Valor Adicionado Bruto (VAB) durante a fase de implantação. Na etapa operacional, o acréscimo anual estimado é de R$ 910 milhões. Segundo a análise, a área de influência dos terminais de Salgueiro e Suape concentra mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e do VAB do Nordeste.

Outro ponto considerado pela autarquia é o aproveitamento da estrutura já construída. Cerca de 150 quilômetros do trecho pernambucano estão concluídos, com aproximadamente R$ 2 bilhões em investimentos realizados. A continuidade do projeto permitiria incorporar essa infraestrutura à malha ferroviária e ampliar o retorno dos recursos públicos aplicados.

Com a ligação entre Salgueiro e Suape, a expectativa é diversificar as opções de transporte de mercadorias, diminuir despesas logísticas e facilitar o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial. A conexão também poderá aproximar os produtores do interior dos mercados consumidores e dos portos da região.

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