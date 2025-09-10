Qui, 11 de Setembro

TCU dá 180 dias para governo federal detalhar informações sobre financiamento do Novo PAC

Dados terão que ficar públicos no portal do Programa de Aceleração do Crescimento

Tribunal de Contas da União pede ao governo federal esclarecimento sobre andamento das obras - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu prazo de 180 dias para que a Casa Civil inclua no portal do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC),  uma das principais bandeiras do governo Lula, informações detalhadas sobre os projetos financiados com recursos privados e o total do investimento previsto entre 2023 e 2026.

O objetivo é dar maior transparência sobre a fonte de financiamento e o andamento das obras.

Segundo o acórdão do TCU, a Casa Civil, como centro do governo responsável pelo programa,  deve incluir no portal o cronograma das obras e valores previstos, contrapartidas e execução física e financeira, além do orçamento inicial e final, todos os detalhes "que se façam necessárias para uma compreensão ampla por parte dos usuários do portal e da sociedade com um todo".

A Corte determinou ainda que a Casa Civil, em articulação com os ministérios envolvidos no Novo PAC, apresente justificativa motivada para inclusão de cada investimento logístico no programa, indicando os custos, prazos, impactos benefícios e riscos considerados na tomada de decisão.

"Ressalto que a ausência de desenvolvimento de sistema de gerenciamento e controle não pode obstar o acompanhamento do programa, tampouco a disponibilização de informações suficientes e tempestivas acerca do seu andamento à sociedade, razão pela qual outras deliberações estão sendo propostas", escreveu o relator do caso, ministro Antonio Anastasia.

Também faz parte do acórdão que, em futuras seleções do programa na área de mobilidade urbana, o governo federal exija dos municípios interessados, como condição de participação no processo de escolha, que estejam adimplentes em relação à obrigação de elaboração e aprovação do plano de mobilidade urbana previsto.

As exigências do TCU fazem parte do processo de monitoramento e fiscalização das obras do Novo PAC.

