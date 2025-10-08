Qua, 08 de Outubro

FISCALIZAÇÃO

TCU determina fiscalizar atuação de órgãos públicos para prevenir adulteração em bebidas

A Corte de Contas quer verificar se as medidas pertinentes estão sendo adequadamente implementadas

Sede do Tribunal de Contas da União (TCU) Sede do Tribunal de Contas da União (TCU)  - Foto: Agência Brasil/Arquivo

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, determinou há pouco a abertura de fiscalização sobre a atuação e coordenação dos órgãos públicos competentes no papel de prevenção e repressão de adulterações de bebidas. A Corte de Contas quer verificar se as medidas pertinentes estão sendo adequadamente implementadas.

Vital do Rêgo Filho lembrou que houve sucessivas decisões do TCU para compelir o Poder Executivo a adotar medidas ao controle de bebidas no território nacional, incluindo a instalação dos chamados equipamentos "contadores de produção" que possibilitem a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial.

