INSS TCU identifica 1,08 mi de benefícios do INSS com indícios de irregularidade pagos em 12/2023 Foi determinado que, no prazo de 180 dias, instituição adote providências para mitigar os riscos apontados no relatório

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou nesta quarta-feira (9) um relatório de acompanhamento com indícios de irregularidade na folha de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apontando o total de 1.087.529 benefícios com indícios de pagamento indevido em dezembro de 2023.

Há, por exemplo, 22.907 casos de acumulação indevida de benefícios. Outros casos são benefícios pagos a titulares com CPF cancelado ou nulo, benefícios pagos a titulares com indício de falecimento ou casos de pensão por morte superior ao teto.



Foi determinado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, no prazo de 180 dias, adote providências para mitigar os riscos apontados no relatório e avaliar o custo-benefício de revisar os benefícios identificados.

O ministro Bruno Dantas foi o relator do processo.

