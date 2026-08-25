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Desenrola TCU libera uso de "dinheiro esquecido" como garantia de bancos no Desenrola 2.0 Em sessão extraordinária, o plenário da Corte rejeitou por cinco votos a três uma decisão liminar do ministro Walton Alencar que impedia o uso desses recursos no programa

O Tribunal de Contas da União (TCU) derrubou nesta terça-feira uma medida que impedia o uso de recursos esquecidos nos bancos no Desenrola 2.0, programa criado pelo governo em maio para reduzir o endividamento das famílias.

Em sessão extraordinária, o plenário da Corte rejeitou por cinco votos a três uma decisão liminar (temporária) do ministro Walton Alencar que vetava esse uso.

O ministro revisor, Odair da Cunha, votou contra a decisão do colega, argumentando que a medida provisória (MP) que criou o programa está em vigor há três meses e já surtiu efeitos.

A nova fase do Desenrola termina a seis dias, em 31 de agosto.

Além disso, Cunha afirmou que suspensão geraria insegurança jurídica entre instituições financeiras e os tomadores de crédito.

Ele foi acompanhado pelos ministros Marcos Bemquerer, Antonio Anastasia, Benjamin Zymler e pelo presidente da corte, Vital do Rêgo. Votaram com Alencar, os ministros Jorge Oliveira e Augusto Nardes.

A principal preocupação colocada por Alencar ao suspender o uso do dinheiro esquecido foi o uso de recursos fora do Orçamento da União para financiar políticas públicas.

Os ministros que acompanharam seu voto destacaram que esses recursos nos bancos é de caráter privado e citaram o risco de uso irregular pelo Executivo.

Segundo estimativas do governo, a utilização dos recursos não resgatados disponíveis na tesouraria do sistema financeiro (SVR) poderia mobilizar entre R$ 5 a R$ 8 bilhões.

Segundo o TCU, ainda restam não utilizados R$ 6 bilhões.

A MP que criou o Desenrola 2.0 disciplinou a transferência direta de valores "esquecidos" em instituições financeiras e reportadas até o final de 2024 para o Fundo Garantidor de Operações (FGO), responsável por cobrir eventuais calotes de pessoas que renegociem as dívidas no programa.

Todavia, o Ministério da Fazenda afirmou na véspera da decisão do TCU que a medida não teria impactos significativos no Desenrola.

"A determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) não tem impacto retroativo sobre o Novo Desenrola, cuja vigência se encerrará no dia 31 de agosto. Dessa forma, o Ministério da Fazenda não identifica efeitos decorrentes da decisão no período final de execução do programa", disse a pasta, em nota.

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