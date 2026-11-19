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O Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira manteve os Correios em sua Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal e apontou retrocesso na situação financeira da estatal — o único caso entre os 30 temas da terceira edição do levantamento, apresentada ontem pelo presidente do tribunal, ministro Vital do Rêgo. Segundo o TCU, a empresa passa por um “severo agravamento” econômico-financeiro, com prejuízos sucessivos, perda de receitas e de mercado nas encomendas e custos rígidos.

Publicada a cada dois anos, a lista reúne áreas do governo federal com vulnerabilidades que ameaçam a entrega de resultados à população. Os Correios estão nela desde 2024. Pelos dados do tribunal, o prejuízo da estatal passou de R$ 600 milhões em 2023 para R$ 2,45 bilhões em 2024 e R$ 8,46 bilhões em 2025. Só no primeiro trimestre deste ano, o prejuízo foi de R$ 3,16 bilhões — mais do que em todo o ano de 2024, como ressalta o TCU.

A receita líquida de vendas e serviços caiu 12% em 2025, de R$ 18,91 bilhões para R$ 16,65 bilhões, enquanto os custos operacionais dos serviços e vendas ficaram praticamente estáveis, em R$ 15,94 bilhões. O tribunal atribui a piora à perda de espaço nas encomendas e na logística do comércio eletrônico, à queda na demanda por cartas e impressos — o negócio tradicional do monopólio postal —, a custos operacionais e previdenciários elevados e ao atraso na modernização da triagem, do rastreamento e da automação.

O balanço divulgado pelos Correios no último fim de semana mostra prejuízo de R$ 7,48 bilhões de janeiro a setembro, 27% maior que o do mesmo período de 2025. Segundo a estatal, o resultado está em linha com o planejado para o ano, e a perda ficou R$ 272 milhões abaixo da prevista no orçamento interno.

Aval eleva risco fiscal

Para o TCU, o risco fiscal da União aumentou com o aval do Tesouro Nacional ao empréstimo de R$ 12 bilhões que a estatal contratou com cinco bancos em dezembro do ano passado. A garantia, diz o tribunal, alivia a pressão de curto prazo, mas amplia a exposição das contas federais: se os Correios não pagarem, a dívida recai sobre o Tesouro. E o valor cobre só parte de uma necessidade de recursos que, segundo o tribunal, pode chegar a R$ 20 bilhões.

O TCU considera insustentável o modelo de custeio da universalização, a obrigação legal de atender milhares de distritos e municípios onde a operação não dá lucro. Não há fonte definida de recursos para compensar esse custo nem metodologia confiável para calculá-lo, e a saída de curto prazo tem sido recorrer a empréstimos garantidos pelo Tesouro. Entre as consequências, o tribunal aponta o aumento das dívidas que a União pode ter de assumir e o “risco de falência da estatal”, com contaminação das contas federais.

Para o tribunal, a estatal precisa recompor receitas, cortar custos de forma estrutural e se modernizar para depender menos de empréstimos e de socorro do Tesouro. Do Ministério das Comunicações, o TCU espera a modernização do modelo de universalização, com fontes estáveis de custeio.

Dos 27 temas reavaliados nesta edição, 20 avançaram e seis ficaram estagnados. Pela primeira vez, um tema saiu da lista: a sustentabilidade do setor de petróleo e gás natural, incluída em 2024 pelo risco de paralisação da oferta de áreas para exploração e produção. Segundo o TCU, o risco caiu com a retomada dessa oferta e os resultados dos leilões. Entraram na lista a alfabetização na idade certa, a coordenação da política nacional de segurança pública e a gestão de riscos e desastres.

Na área fiscal, seguem estagnadas a sustentabilidade da dívida pública e a transparência e a efetividade das renúncias tributárias, os benefícios fiscais que reduzem a arrecadação. Também não houve avanço na rapidez e na focalização dos benefícios assistenciais: em fevereiro, a fila do Benefício de Prestação Continuada (BPC) somava 902 mil pedidos, 697 mil deles à espera de análise havia mais de 45 dias.

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