A- A+

RIO DE JANEIRO TCU: ministro pede vista e adia por 30 dias decisão sobre o aeroporto do Galeão Julgamento é resposta a consulta dos Ministérios de Portos e Aeroportos e dos Transportes

O ministro Walton Alencar, do Tribunal de Contas de União (TCU), pediu vista por 30 dias e adiou o julgamento do caso que pode destravar a concessão do Galeão.

O julgamento é uma resposta à consulta dos Ministérios de Portos e Aeroportos e dos Transportes sobre a possibilidade legal de a União aceitar a desistência do processo de relicitação, devolução amigável da concessão para nova licitação e ressarcimento de investimentos realizados.

Além do Galeão, outros concessionários estão sob análise desse caso, como o aeroporto de Viracopos (Campinas-SP), rodovias, portos e ferrovias, além dos setores de setores de energia e telefonia.

Veja também

Negócios Mark Zuckerberg volta a ser alvo de críticas da China