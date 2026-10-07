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TCU pede ao Ministério da Previdência mitigação do risco em estimativas previdenciárias

Foi votada uma auditoria financeira referente ao exercício de 2025, com a identificação de desalinhamentos contábeis

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Tribunal de Contas da UniãoTribunal de Contas da União - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou ao Ministério da Previdência Social uma série de ajustes para mitigar o risco de erros de processamento das estimativas previdenciárias.

Foi votada uma auditoria financeira referente ao exercício de 2025, com a identificação de desalinhamentos contábeis.

O TCU pede testes funcionais e de integração de dados, bem como procedimento formal de validação e aprovação de alterações.

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Os pedidos também passam pelo aprimoramento dos controles internos e dos processos de governança de dados.

A Corte de Contas deu ciência ao Ministério da Previdência Social de que a ausência de divulgação da base de mensuração utilizada para a estimativa das provisões previdenciárias contraria os requisitos da chamada Estrutura de Relatório Financeiro Aplicável.

Isso, segundo o argumento apresentado, resulta em "prejuízo à compreensão da essência econômica e do modelo de valorização dos passivos atuariais".

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