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Transnordestina TCU analisa estudo técnico da Transnordestina nesta quarta (15) Documento foi desenvolvido pela Sudene e apresentado em reunião com o Tribunal nessa segunda (13)

O Tribunal de Contas da União (TCU) analisa nesta quarta (15) o estudo técnico sobre o trecho da Transnordestina entre Salgueiro e Porto de Suape. Desenvolvido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e apresentado nessa segunda (13) em reunião com o TCU, o documento atende ao Acórdão nº 1.217/2026, que determinou a apresentação de análises sobre a viabilidade socioeconômica do empreendimento para subsidiar a apreciação de novos compromissos financeiros relacionados à ferrovia.

Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o estudo reúne elementos técnicos para contribuir com a análise do recurso a ser apresentado. "Os aspectos sociais deste empreendimento fortalecem sua execução. Associados aos potenciais econômicos que já estão presentes e aos que podem surgir, o valor social reforça a importância da obra para a região", afirmou.

O Eixo Sul do corredor logístico, trecho da ferrovia que passa por Pernambuco, foi paralisado no mês de maio após decisão do ministro do TCU Jhonatan de Jesus. Na justificativa, foram apontadas a ausência de comprovação da vantajosidade socioeconômica do empreendimento, fragilidades na governança do projeto e falta de justificativa técnica para priorizar o eixo pernambucano.

Estudo

O estudo desenvolvido pela Sudene apresenta indicadores de avaliação econômica e social da implantação do trecho ferroviário. Entre os resultados, o documento estima Valor Social Presente Líquido (VSPL) de R$ 4,76 bilhões e Taxa de Retorno Econômico (TRE) de 15,53%.

Os cálculos consideram fatores como redução dos custos logísticos, diminuição de acidentes rodoviários, redução das emissões de gases de efeito estufa, economia em despesas públicas associadas à infraestrutura rodoviária e ampliação da integração produtiva da Região. A análise também examina o potencial de utilização da ferrovia para diferentes segmentos da economia nordestina.

Além do transporte de cargas voltadas à exportação, o estudo considera a movimentação de grãos, gesso, combustíveis, fertilizantes, calcário, insumos para a construção civil, produtos siderúrgicos e contêineres, tendo como referência o crescimento do mercado regional e a consolidação de cadeias produtivas instaladas no Nordeste. Com base nessas premissas, a projeção de movimentação anual varia entre 18 milhões e 24 milhões de toneladas.

O documento aponta ainda que a operação da ferrovia em dois sentidos pode ampliar a utilização da infraestrutura, combinando o transporte de cargas destinadas ao Porto de Suape com a distribuição de combustíveis, fertilizantes importados e bens de consumo para o interior, abrangendo uma área de influência superior a 400 municípios.

O levantamento também apresenta estimativas sobre os impactos econômicos da implantação e da operação da ferrovia. De acordo com o estudo, a fase de implantação poderá gerar aproximadamente 13 mil empregos. Na etapa de operação, a estimativa é de cerca de 9,6 mil postos de trabalho, considerando as atividades ferroviárias, os terminais de carga e os setores econômicos relacionados.

Ainda segundo a análise, a área de influência dos terminais de Salgueiro e Suape concentra mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e do Valor Adicionado Bruto (VAB) do Nordeste. As estimativas indicam impacto de aproximadamente R$ 8,23 bilhões no VAB durante a implantação da ferrovia e acréscimo anual de cerca de R$ 910 milhões na fase de operação.

O estudo encaminhado ao TCU também propõe a criação de uma câmara de conciliação interinstitucional para apoiar a coordenação das etapas relacionadas às questões fundiárias, socioambientais e institucionais necessárias à execução do empreendimento.

Retomada

Em Brasília, o senador Humberto Costa acompanhou ontem, de forma remota, a reunião entre a Sudene e o TCU. O parlamentar defendeu a retomada das obras e destacou os benefícios que a ferrovia trará ao estado quando estiver em operação.

"Somente nas obras, serão mais de 13 mil empregos diretos gerados. Quando entrar em operação, devemos criar mais 10 mil postos de trabalho permanentes numa região onde há um desemprego estrutural. Então, são enormes os ganhos que a Transnordestina nos trará. Precisamos retomar a obra urgentemente", disse o senador.

O senador acredita que, a partir do voto divergente do ministro do TCU Benjamin Zymler e das novas informações juntadas pelo estudo, será possível um consenso do plenário da Corte de Contas em favor da retomada imediata das obras da Transnordestina em Pernambuco.



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