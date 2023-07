Tebet admite desencontro de informações sobre o IBGE: Pimenta achou que nome já podia ser anunciado

A- A+

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, admitiu nesta quinta-feira que houve uma falha de comunicação do governo ao anunciar a troca de comando do IBGE. Ontem, o economista Márcio Pochmann teve o nome anunciado pelo ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta.

— Foi um desencontro de informação do ministro das Comunicações (Paulo Pimenta), de ter achado que o nome já estava pronto para ser anunciado, quando eu teria e terei, uma conversa com o presidente Lula na semana que vem ainda — disse a ministra, em coversa com jornalistas, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A indicação de Pochmann foi antecipada pela colunista do Globo Malu Gaspar. O IBGE é subordinado ao Ministério do Planejamento. Mais cedo, a ministra havia dito que a nomeação de Pochmann foi o primeiro pedido feito pelo presidente Lula desde que assumiu o cargo.

Tebet também afirmou que não julgaria precipitadamente o nome dos economistas e que ainda terá um encontro com ele. Pressionada a falar se a indicação de Pochmann pode "atrapalhar" sua relação com o Planalto, a ministra negou:

— Imagina se uma falha de comunicação vai atrapalhar um trabalho de equipe que mal começou ainda. O nome já foi anunciado e está tudo certo — disse.

