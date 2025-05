A- A+

INVESTIMENTO Tebet afirma que a China está muito interessada em projetos ferroviários no Brasil Sobre os efeitos da guerra comercial entre os EUA e o país asiático, a ministra pontuou que o Brasil pode aproveitar oportunidades

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a China está muito interessada em investir em projetos ferroviários no Brasil e, por isso, a expectativa é de que a viagem presidencial ao país asiático nos próximos dias renda "boas notícias". "A gente sabe que para ferrovia não existe dinheiro público suficiente. Com exceção da China ou talvez Estados Unidos, não existe dinheiro público suficiente para fazer ferrovia porque é muito caro", disse em entrevista ao Poder em Pauta, da revista Carta Capital.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá a Pequim em 12 e 13 de maio para uma visita de Estado e participar do IV Fórum China-CELAC. Para Tebet, é preciso aproveitar o bom relacionamento do presidente brasileiro com o governo chinês.

Sobre os efeitos da guerra comercial travada entre os Estados Unidos e China, a ministra pontuou que o Brasil pode aproveitar oportunidades.

"Outros parceiros comerciais vão olhar para o Brasil e falar que ele também tem o que os Estados Unidos têm", disse a ministra, para quem o que irá qualificar a pauta exportadora do Brasil é o fortalecimento da indústria.



