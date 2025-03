A- A+

DIÁLOGO Tebet afirma que mudanças globais são estruturais e transformam incerteza em insegurança A ministra reconheceu, ainda, que o governo errou em alguns pontos, especialmente na comunicação com a população, "tanto na forma, quanto no conteúdo"

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), disse que os números da economia do País "nunca estiveram tão bons", ao citar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), da renda e do emprego. "Nunca tivemos tantos jovens empregados e nunca tivemos tantas mulheres empregadas, nunca tivemos tanta formalidade", afirmou a ministra, em entrevista exibida na noite da quarta-feira (12) pela GloboNews.



Na avaliação de Tebet, porém, o cenário de incerteza global está deixando de ser momentâneo para se tornar um fenômeno "estrutural", que se traduz em "insegurança". "A incerteza é a pior palavra quando se trata de economia, mas a incerteza é conjuntural, ela é temporária. Acho que nós estamos passando por algo ainda pior, nós estamos passando por algo estrutural", disse a ministra, que citou também as questões climáticas e os conflitos armados em andamento.

Tebet reconheceu que o governo errou em alguns pontos, especialmente na comunicação com a população, "tanto na forma, quanto no conteúdo". A ministra afirmou, porém, que "aposta todas as fichas" no trabalho do ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, que assumiu o cargo no início do ano.

Tebet disse que o governo não pode "ter medo" de dialogar com a sociedade, mesmo em temas espinhosos, como a discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1. "A jornada 5x2 precisa ser colocada na mesa", disse Tebet, que defendeu um período de transição para as grandes empresas e uma proteção para os pequenos negócios.

