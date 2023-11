A- A+

POLÍTICA Tebet barra mudanças na divulgação de pesquisas do IBGE aventada por Pochmann Presidente do instituto disse em outubro que modelo de publicação de dados "ficou para trás"

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, barrou os planos do presidente do IBGE, Márcio Pochmann, de mudar a sistemática de divulgação dos resultados das pesquisas realizadas pelo Instituto.

Segundo auxiliares da ministra, Tebet cobrou, diretamente, explicações do economista e ficou acertado que não haverá mudanças nesse ponto. Assim, os dados continuarão sendo apresentados em entrevistas à imprensa, como ocorre hoje. O IBGE é subordinado ao Planejamento.

Procurada, a ministra não quis se manifestar. O IBGE disse que Pochmann não comentaria o assunto.

Conforme adiantou a colunista do GLOBO Malu Gaspar, Márcio Pochmann disse, em palestra a funcionários do IBGE, que pretendia alterar o modelo de divulgação de pesquisas do instituto.

"A comunicação do passado era aquela que o IBGE produzia as informações e os dados, fazia uma coletiva (imprensa) e transferia a responsabilidade para o grande público através dos meios de comunicação tradicional. Isso ficou para trás", afirmou ele, em outubro.

Tebet prefere o silêncio para evitar desgastes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pochmann foi uma escolha pessoal do presidente e, diante disso, a ministra não teve como recusar.

Desde o início do processo de indicação, auxiliares da ministra já se queixavam do nome por conta principalmente do seu histórico no Ipea, onde foi presidente e teve uma gestão acusada de perseguição ideológica.

O IBGE é uma instituição crucial para o desenho das políticas econômicas — além do Censo Demográfico, compila também os dados de inflação e crescimento do PIB, entre outras estatísticas relevantes.

A fala de Pochmann sobre a comunicação do IBGE causou apreensão dentro do Ministério do Planejamento, e no quadro de funcionários do Instituto.

Em artigo publicado no GLOBO no último dia 12, a ex-diretora de pesquisas do IBGE Martha Mayer, integrante da Comissão Consultiva do Censo Demográfico, também demonstrou preocupação com a fala do Pochmann que disse que a produção estatística do IBGE tinha muita influência de países do Ocidente.

"Ele citou avanços na China. Em agosto, a China suspendeu a divulgação das estatísticas do desemprego juvenil, na linha dado ruim não se divulga. Não é exemplo a seguir", disse Mayer.

