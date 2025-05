Tebet: bloqueio será de R$ 10,6 bilhões e contingenciamento de R$ 20,7 bilhões

A- A+

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 22, que o crescimento das despesas acima das projeções, sobretudo de despesas com Previdência, acarretou no bloqueio de R$ 10,6 bilhões anunciado nesta quinta pela equipe econômica. O valor de contenção total é de R$ 31,3 bilhões (R$ 10,6 bilhões de bloqueio e R$ 20,7 bilhões de contingenciamento).

O detalhamento da contenção, segundo a ministra, virá em cinco dias úteis.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.



Sem crédito de R$ 12 bi para IPCA, bloqueio seria maior

A ministra do Planejamento e Orçamento afirmou ainda que a abertura de crédito extraordinário de R$ 12,4 bilhões limitou o bloqueio de despesas no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do segundo bimestre. O bloqueio foi de R$ 10,6 bilhões.

"Isso é para despesas obrigatórias, e é por isso, entre outras coisas, que o bloqueio é de R$ 10 bilhões, porque seria maior", disse Tebet, na entrevista coletiva para comentar o documento. "E tem outras medidas que impediram um bloqueio maior."

A abertura do crédito extraordinário se deve à diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) usado na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e o efetivado no ano passado. "É uma determinação legal que a abertura desse crédito pudesse acontecer", disse Tebet.

Também presente na entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que diversas rubricas do Orçamento federal são indexadas à inflação. "Eu não posso ter uma inflação no Orçamento e outra, no salário mínimo", disse.



