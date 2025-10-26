Dom, 26 de Outubro

Planejamento e Orçamento

Tebet: diálogo de Lula e Trump foi inicio de conversa que vai significar vitória para o Brasil

Ministra disse que encontro foi "mais um gol" do governo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre o encontro entre Trump e Lula A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre o encontro entre Trump e Lula  - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse, neste domingo (26), que a conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "mais um gol" do governo. 

Em sua conta no X, ela fez uma analogia com um jogo de futebol. Disse que o gol foi fruto de um "lançamento" da diplomacia e um "cabeceio certeiro" do presidente petista. Para ela, a conversa iniciada hoje vai significar a vitória brasileira no "placar do crescimento".

"Mais um gol, fruto do lançamento preciso da diplomacia brasileira e do cabeceio certeiro do Lula, no ângulo da negociação. Início de conversa que vai significar a nossa vitória no placar do crescimento, da geração de empregos e do controle da inflação", escreveu.

