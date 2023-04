A- A+

MINISTRA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Tebet diz que arcabouço fiscal deve ser votado até o final do primeiro semestre Ministra acha que governo está criando condições para a queda da Selic e espera "boas surpresas" em junho

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o arcabouço fiscal deve ser votado pelo Congresso Nacional até o final do primeiro semestre porque o texto está "muito bom".



Segundo ela, a proposta passa na Câmara dos Deputados em maio e segue para o Senado. Tebet disse que pediu para fazer uma revisão na redação do projeto e que o texto será enviado à Fazenda até esta quinta-feira e deve ser encaminhado ao Legislativo no início da próxima semana.

- Acredito que o Congresso aprova até o fim do primeiro semestre. O arcabouço está muito bom - disse a ministra ao chegar na prédio do Ministério.

Ela afirmou que a queda na inflação, o câmbio mais favorável, o arcabouço fiscal e a tramitação da reforma tributária no Congresso criam um ambiente positivo para redução dos juros.

- Acredito que teremos boas surpresas em junho - disse a ministra.

Veja também

Negócios McCain, fabricante de batatas fritas congeladas, adquire o controle da Forno de Minas