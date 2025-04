Tebet diz que Brasil envelhece mal e tem urgência de planejamento de longo prazo

A- A+

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira, 29, que o Brasil precisa mudar a percepção sobre a importância do planejamento de longo prazo. Durante o evento "Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050", iniciativa do governo que busca integrar cerca de 30 planos no âmbito federal, Tebet afirmou que o País está envelhecendo mal.

Nos últimos meses, o governo realizou seminários em diferentes Estados com membros da sociedade civil e especialistas para debater a construção do plano. Conforme previsto na portaria de criação, a Estratégia Brasil 2025 deve ter uma proposta consolidada até 31 de julho deste ano.

Conforme explicação do governo, o ano de 2050 foi escolhido como referência por ser um marco intermediário do século e por estar alinhado com as metas globais de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa. Além disso, afirma o Executivo, a previsão de uma inversão na pirâmide etária brasileira até 2050 exige ajustes significativos nas políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social, educação e trabalho.

A construção da Estratégia Brasil 2050 envolverá a análise situacional, definição de megatendências, elaboração de cenários e identificação de forças e fraquezas com foco no desenvolvimento e na redução das desigualdades. O planejamento de longo prazo busca, segundo considera o governo, antecipar riscos e melhorar a capacidade de resposta a incertezas futuras.

