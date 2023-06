Tebet diz que espera 'a partir de agora' sinalizações para queda da taxa básica de juros

A- A+

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o governo está esperando do Banco Central sinalizações para a redução da taxa básica de juros.

No próximo dia 21 o BC vai comunicar sua nova decisão, e a expectativa do mercado é pela manutenção da Selic em 13,75%.

Tebet argumenta que existe uma diferença “gritante” do atual contexto econômico e político no Brasil, na comparação com o período pré-eleitoral.

— A equipe econômica do governo federal fez o dever de casa. Estamos arrumando a casa, o que significa que estamos dando todos os elementos e condições para que o Banco Central possa começar olhar com carinho, mostrar uma tendência de queda nos juros já a partir de agora, prevendo já a queda de juros a partir de agosto — disse, em conversa com jornalistas, após encontro para discutir o chamado Plano Plurianual (PPA).

