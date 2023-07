A- A+

Reforma Tributária Tebet diz que Reforma Tributária foi o projeto possível Apesar de reconhecer que o texto não é o ideal para o governo, ministra diz que haverá 'de imediato' impacto no PIB

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ressaltou nesta sexta-feira o contentamento do governo com a aprovação da Reforma Tributária na Câmara, na noite de ontem. Tebet afirmou, contudo, que o texto aprovado não terá o impacto inicialmente projetado pela equipe econômica.

— Chegamos em um texto possível, que, embora não vá fazer o Brasil crescer do tamanho que gostaríamos, vai ter efeito imediato no PIB brasileiro, assim que ela for aprovada e promulgada — afirmou, em coletiva na cidade de Curitiba nesta tarde.

Na noite de quinta-feira, em uma decisão histórica, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da primeira grande modificação no sistema de impostos do país em 58 anos.

Assim como Haddad, a ministra do Planejamento elogiou o trabalho dos parlamentares:

— A Câmara fez toda a adequação ouvindo os setores e os governadores. Adequando de acordo com as necessidades de cada região — disse.

