GOVERNO FEDERAL Tebet diz que relação entre Haddad e Lira "não podia ser melhor" Ministra minimizou declaração de Haddad, de que a Câmara está com "poder muito grande"

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, minimizou, na manhã desta terça-feira (15), a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse, em entrevista divulgada na segunda-feira, que a Câmara dos Deputados “está com um poder muito grande”.

A declaração criou ruído na relação com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). O ministro ligou para Lira para se explicar. Uma reunião de Lira, Haddad e líderes prevista para a noite de segunda-feira para discutir o novo arcabouço fiscal foi cancelada após a fala do ministro da Fazenda.

Segundo Tebet, no entanto, a relação entre Haddad e Lira "não podia ser melhor".

— A relação entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda não podia ser melhor. Eles se falam toda semana e exemplo disso foi a votação célere da Reforma Tributária e outros projetos — declarou Tebet.

A ministra do Planejamento também avaliou que será necessário um pente-fino em relação aos gastos do governo, em paralelo às medidas de aumento da arrecadação, como a tributação de fundos exclusivos e rendimentos no exterior.

— Isso (equilíbrio fiscal) nos impõe também uma operação pente-fino, onde estão as fraudes, os erros, e ver a qualidade dos gastos. Ninguém quer diminuir políticas públicas prioritárias, mas é preciso garantir que haja qualidade e eficiência. É preciso gastar bem o tanto que se tem — disse.

