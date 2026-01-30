Tebet: em 2027, haverá uma janela de oportunidade para fazer revisão de gastos públicos

A- A+

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse, nesta sexta-feira, 30, que haverá uma janela de oportunidade para revisão de gastos públicos no início do próximo mandato seja ele de reeleição ou de um novo governo.

"Então, 2027 é um ano decisivo e, nesse aspecto, que bom que tem eleição, porque nós vamos ter uma janela de oportunidade no final do ano, que nenhum presidente no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano consegue, que o Congresso não aprova, pensando já em eleição. Como nós vamos ter uma janela de reeleitos ou novos eleitos, querendo ocupar espaço no lugar daqueles que perderam, a gente vai ter uma janela de oportunidade", comentou, depois de participar de evento do Insper, em São Paulo.

Segundo ela, em 2023, essa janela foi utilizada para "gastança" porque era preciso recompor políticas públicas que haviam sido descontinuadas ou enfraquecidas, mas que no próximo ciclo o cenário será propício com bons indicadores macroeconômicos.

"Em 2023 foi preciso aumentar gasto público, em nome do social, do empobrecimento do país naquele momento. Agora é o processo contrário...agora é hora de abrir essa janela que a gente vai ter para fazer realmente a revisão de gastos necessários para o país", declarou Tebet.

Ela disse ainda que mesmo com a solução dada aos precatórios, o problema orçamentário do país segue sério para os próximos anos

"É ainda e vai ser um grande desafio para o próximo Presidente da República, estou falando de alguém que está lá dentro, que conhece o orçamento brasileiro, resolver o problema orçamentário, porque as despesas obrigatórias estão crescendo muito acima da inflação", disse Tebet.



