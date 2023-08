A- A+

PLANEJAMENTO Tebet promete pente-fino no INSS para verificar erros e fraudes nos benefícios Ministra diz que governo pode economizar entre R$ 10 bi a R$ 20 bilhões com a medida

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, adiantou nesta terça-feira (22) que o governo fará uma avaliação minuciosa no estoque de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para identificar eventuais fraudes na concessão. Segundo ela, a economia poderia chegar entre R$ 10 bi a R$ 20 bilhões. O valor se refere a benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias.

— Outra coisa que vamos enfrentar em breve. Escrevam isso com letras garrafais. O INSS, em determinado ano, não sei se foi 2021 ou 2022, deu um salto significativo de beneficiários do BPC, de aposentadoria, muito acima da média anual — disse Tebet.

Ele avalia que a concessão irregular, no governo anterior, pode ter ocorrido para fins eleitorais. Segundo ela uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) já identificou indícios de irregularidades.

— O Tribunal de Contas falou que de R$ 1 trilhões de benefícios pode ter algo em torno de 10% de erros ou fraudes. Se ficarmos com 1% ou 2% de R$ 1 trilhão, nesta lupa que temos e queremos fazer em relação às fraudes e erros do INSS, são exatamente entre R$ 10 bi e R$ 20 bilhões que nós precisamos e temos que fazer para recompor o orçamento de todos os ministérios afirmou.

