A- A+

ARCABOUÇO Tebet: texto da PEC 66 é até para não furar arcabouço e cumprir meta A ministra argumentou que a PEC contribuiria para resolver o que chamou de "meteoros" que atingiram o governo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, voltou a defender nesta terça-feira, 19, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que estabelece limites para o pagamento de precatórios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes previdenciários próprios e com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Segundo a ministra, o projeto é importante para ajudar o governo a não furar o arcabouço fiscal, cumprir a meta fiscal e "resolver a vida do próximo presidente da República em 2027, seja ele quem for".

Tebet argumentou que os precatórios são uma "despesa imprevisível" e que a PEC contribuiria para resolver o que chamou de "meteoros" que atingiram o governo, como a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reduziu as exigências na concessão do salário-maternidade, com estimativa de impacto de R$ 12 bilhões em 2026.

"Vamos aproveitar esta PEC para resolver o problema de um meteoro que caiu na nossa cabeça, que eu não discuto o mérito, mas que veio de nada, que é garantir às mulheres licença-maternidade, paga, portanto, pelo sistema público, mesmo que ela não tenha contribuição. É meritório, só que vai custar mais de R$ 12 bilhões", disse.

Ela defendeu a derrubada de dois destaques apresentados pela oposição. Um deles pede a retirada do trecho que estabelece que, a partir de 2026, gastos com precatórios e requisições de pequeno valor (RPV) ficarão fora do limite individualizado de despesas do Poder Executivo previsto no Arcabouço Fiscal.

O texto foi aprovado em primeiro turno em 16 de julho e está pautado para uma segunda rodada de votação para a quarta-feira, 20.

Veja também