Tecnologia Tech Woman 2025 é lançado com debate sobre equilíbrio entre inovação e bem-estar Movimento destaca protagonismo feminino na tecnologia e promove reflexão sobre humanização no setor

Foi lançado nesta terça-feira (15) o Tech Woman 2025, movimento que celebra a força e a presença transformadora das mulheres na tecnologia.

O evento de abertura trouxe o tema “Entre a performance e a humanização: o futuro é tech, o presente é humano”, em uma palestra com Roberta Rigaud, especialista em Felicidade Organizacional.

A consultora destacou a proposta central do encontro e a relevância da nova trilha temática.

“Além de fazer o lançamento do Tech Woman, que é esse evento incrível com mais de duas mil mulheres — um dos maiores que temos em Pernambuco —, estamos inaugurando uma trilha sobre soft skills e saúde mental. Isso mostra como o Tech Woman está alinhado com as propostas de inovação que vêm sendo discutidas mundialmente”, afirmou.

Segundo Roberta, a atenção à saúde emocional tem ganhado espaço em eventos de ponta.

“A gente teve recentemente um dos eventos mais inovadores do mundo, em Austin, e o que mais se falou lá não foi sobre tecnologia, foi sobre saúde mental, foi sobre a epidemia da solidão”, ressaltou.

Ela completou: “O Tech Woman está extremamente alinhado com o que vem acontecendo na fronteira do planeta. Acho que a principal importância de estarmos aqui hoje é conversar sobre os impactos da saúde emocional na performance das empresas e no planeta como um todo”.

Surgimento

Kassia Alcântara, uma das fundadoras do movimento, explicou como o Tech Woman surgiu a partir da vivência pessoal das dificuldades enfrentadas por mulheres no setor.

“Começamos o Tech Woman há três anos porque sentimos na pele, como mulheres e empreendedoras, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E quando falamos de tecnologia — um setor que empodera financeiramente de forma mais rápida — ainda vemos um ambiente muito masculino”, contou.

Ela explicou que a ideia nasceu durante sua gestão na presidência da Assespro (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) Pernambuco.

“Queríamos deixar um legado, mostrar que é preciso investir nesse mercado para mulheres. O evento foi um sucesso já no primeiro ano. Pensamos que seria pequeno, mas reunimos mil mulheres — o que só confirmou a necessidade e o espaço para um evento feito por mulheres, para mulheres”.

Nesta terceira edição, o evento traz novidades.

“Estamos trazendo novos palcos e temáticas como inteligência emocional, desenvolvimento humano e empreendedorismo feminino”, adiantou Kassia.

