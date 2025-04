Tech Woman apresenta detalhes da 3ª edição em evento na próxima terça-feira (15)

A- A+

Na próxima terça-feira (15), o Cais do Apolo, no Recife, recebe o lançamento oficial da terceira edição do Tech Woman, evento de tecnologia voltado exclusivamente para mulheres cis e trans.

O encontro será realizado às 10h no IZI Corporate House, onde serão anunciadas as novidades da edição 2025, prevista para acontecer no dia 26 de julho, no Recife Expo Center, com público estimado de duas mil participantes.

O destaque da programação de lançamento será a palestra da consultora em felicidade corporativa Roberta Rigaud, com o tema “Entre a performance e a humanização: o futuro é tech, o presente é humano”.

A palestra inaugura uma nova trilha de conteúdo do Tech Woman, voltada para soft skills, saúde mental e bem-estar no ambiente corporativo.

“Não basta estar atento apenas às tecnologias em si, mas também ao comportamento e saúde mental do indivíduo dentro das organizações. O adoecimento mental vem custando bilhões de dólares às empresas, é necessário ter um olhar mais abrangente sobre o que significa progresso", afirmou Roberta. "Vamos conversar sobre inteligência artificial, crescimento econômico e produtividade, assim como trabalhar temas de bem-estar e felicidade corporativa para mitigar o adoecimento e aumentar a performance organizacional”, completou.

Atrativos

Durante o lançamento, as fundadoras do evento, Kássia Alcântara, diretora executiva da Combogó Comunicação, e Laís Xavier, CTO da Muda Meu Mundo, apresentarão a estrutura e os atrativos do encontro de julho, que terá ações de formação, capacitação e networking.

“Temos o objetivo de aprimorar o conhecimento das mulheres que já estão no mercado tech e levar um mundo de possibilidades para aquelas que querem fazer sua transição de carreira”, explica Kássia.

Laís Xavier ressalta o impacto do evento na construção de espaços mais diversos e representativos no setor de tecnologia.

“Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de TI. Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos, predominantemente ocupados por homens. As duas primeiras edições foram um sucesso e queremos continuar com esse estímulo e empoderamento profissional porque acreditamos que é possível, sim”, pontuou.

As edições anteriores reuniram cerca de 2.500 mulheres de diversas faixas etárias, entre 17 e 70 anos, de várias cidades de Pernambuco, além de participantes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de São Paulo.

O evento se destacou pela inclusão, oferecendo inscrições sociais, transporte especial, área kids e alimentação para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Mais informações estão disponíveis no site oficial

